Более четырёх тысяч россиян могут потерять своё имущество в Эстонии

У большинства россиян, имеющих недвижимость в Эстонии, есть вид на жительство (ВНЖ) в этой стране, однако 4,5 тысячи из них оформляли визу, чтобы попасть в прибалтийскую республику. Теперь последние могут лишиться своей собственности, сообщает EADaily.

МВД Эстонии подсчитало, что 41,3 тысяча объектов недвижимости на территории станы принадлежит россиянам. Как правило, в собственности у граждан РФ находятся квартиры. Большинство этих собственников живут в Эстонии с видом на жительство, но 12% из них въезжали в республику по визе. Последние могут лишиться возможности пользоваться своей недвижимостью после того, как Таллин ввёл запрет на выдачу виз россиянам.

По словам вице-канцлера эстонского МВД Вейко Коммусаара, какая-то доля россиян может потерять своё имущество в Эстонии из-за долгов, которые будут накапливаться ввиду невозможность приезда в республику. Он обвинил в случившемся руководство РФ, которое приняло решение начать спецоперацию на Украине.

"Этот вопрос в первую очередь к самой России: почему ее жители должны страдать из-за того, чем занимается их режим?", — отметил Коммусаар.

Ранее Эстония приняла решение закрыть въезд на территорию страны гражданам РФ, которые имеют эстонскую визу.