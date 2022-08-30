В Гаити из-за применения полицией слезоточивого газа погиб демонстрант

В ходе демонстраций на западе Гаити погиб протестующий. Согласно информации, мужчина болел астмой и задохнулся от слезоточивого газа, который распылили полицейские.

"Будучи астматиком, он не перенёс слезоточивого газа, который полиция обильно применила для разгона протестующих в Жюбиле", — пишет издание Rezo Nowdes.

Двое участников протестов получили огнестрельные ранения.