В ходе демонстраций на западе Гаити погиб протестующий. Согласно информации, мужчина болел астмой и задохнулся от слезоточивого газа, который распылили полицейские.
"Будучи астматиком, он не перенёс слезоточивого газа, который полиция обильно применила для разгона протестующих в Жюбиле", — пишет издание Rezo Nowdes.
Двое участников протестов получили огнестрельные ранения.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.