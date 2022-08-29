Правительство ФРГ тайно создали компанию для национализации Gazprom Germania.
Дочерняя компания "Газпрома" Gazprom Germania сменила своё название. Для возможной национализации компании власти Германии ещё 3 июня переименовали VERONIKA Zweiunddreizigste Vermögensverwaltungsgesellschaft в Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG), пишет oilcapital.ru. Управляющими директорами значатся два юриста фирмы CMS Hasche Sigle.
Из учредительных документов, которые попали в прессу, стало известно, что компания собирается приобретать и управлять инвестициями, а также "обеспечивать надёжность поставок в энергетическом секторе".
Федеральное министерство экономики (BMWK) заявило, что Securing Energy for Europe Holding GmbH была создана ещё в мае текущего года в качестве "меры предосторожности для любых мер по реструктуризации". В BMWK отметили, что на данный момент "правоотношения отсутствуют". Юридическая фирма CMS Hasche Sigle отказалась давать комментарии.
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