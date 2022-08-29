В Германии тайно была создана компания для национализации Gazprom Germania

Правительство ФРГ тайно создали компанию для национализации Gazprom Germania.

Дочерняя компания "Газпрома" Gazprom Germania сменила своё название. Для возможной национализации компании власти Германии ещё 3 июня переименовали VERONIKA Zweiunddreizigste Vermögensverwaltungsgesellschaft в Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG), пишет oilcapital.ru. Управляющими директорами значатся два юриста фирмы CMS Hasche Sigle.

Из учредительных документов, которые попали в прессу, стало известно, что компания собирается приобретать и управлять инвестициями, а также "обеспечивать надёжность поставок в энергетическом секторе".

Федеральное министерство экономики (BMWK) заявило, что Securing Energy for Europe Holding GmbH была создана ещё в мае текущего года в качестве "меры предосторожности для любых мер по реструктуризации". В BMWK отметили, что на данный момент "правоотношения отсутствуют". Юридическая фирма CMS Hasche Sigle отказалась давать комментарии.