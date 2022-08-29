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Redress online: борьба с Россией превратилась в кошмар для Европы

Мир

Журналист Стюарт Литтлвуд опубликовал в Redress online своё письмо, в котором говорится, что борьба с Россией превратилась в кошмар для Европы.

Redress online: борьба с Россией превратилась в кошмар для Европы

Британский журналист дважды отправлял письмо министру по делам Шотландии Алистеру Джеку со своими вопросами. Не получив ответ ни на одно из них, Литтлвуд решил опубликовать его на Redress online. В нём он спрашивает Алистера Джека, что послужило причиной рассориться с Россией, заранее зная, что это серьёзно навредит как гражданам, так и экономике страны. Журналист задаётся вопросом, если правительство хочет "положить конец конфликту на Украине", то зачем выделяет примерно 3 млрд фунтов на военную помощь Украине?

"Почему правительство, долг которого уже составляет 2,4 триллиона фунтов стерлингов, пообещало помочь восстановить разрушенную Украину, стоимость которой оценивается в 750 миллиардов долларов? И почему вместо этого правительство не отправило мирную делегацию в Москву?" — пишет Литтлвуд.

Журналист заявляет, что из-за ухудшения отношений с Россией 700 тыс. домохозяек в Шотландии столкнулись с "топливной бедностью и во многих случаях с обнищанием". 18 млн семей, по словам Литтлвуда, могут замёрзнуть и голодать уже через несколько месяцев.

"Не пора ли наладить отношения с Россией? Через несколько месяцев, когда наша боль, причиненная самим себе, превратится в агонию, когда сгорят скромные сбережения людей, когда исчезнут их надежды на светлое будущее и рухнут мечты их детей, когда бесчисленные предприятия потерпят крах, всем будет всё равно, кто начал войну — Путин, НАТО или Зеленский", — пишет журналист.

Литтлвуд напомнил, что в 1990 году русским дали понять, что НАТО не будет посягать на восток. Нарушение обещаний на высшем дипломатическом уровне просто неприемлемо, а предательство Запада играет центральную роль в украинском конфликте, уверен журналист. Тем временем Америка и НАТО годами вмешивались в дела Украины и в 2014 году начали подготовку украинских военных. Их вооружали и финансировали США, Великобритания, Канада и Франция.

"Итак, Украина какое-то время находилась на борту НАТО, представляя серьёзную угрозу безопасности России. Но, хотя НАТО присутствует там, Украина является лишь "партнером", а не членом. Таким образом, ни Британия, ни другие члены альянса не должны чувствовать себя обязанными вмешиваться", — уверен журналист.

Зеленский обещал положить конец конфликту. Однако, по мнению Литтлвуда, он не заботится о том, сколько разрушений или сколько жертв потребуется для достижения его амбиций, какими бы они ни были на самом деле.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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