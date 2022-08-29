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Bulgarian Military: РФ разгадала хитрость Украины и уничтожила 60% РСЗО HIMARS

Мир

Болгарский журналист Николов Бойко Bulgarian Military заявил, что РФ разгадала хитрость Украины и уничтожила 60% реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Bulgarian Military: РФ разгадала хитрость Украины и уничтожила 60% РСЗО HIMARS

По данным Бойко, большая часть поставляемых Украине HIMARS были уничтожены союзными силами. Ссылаясь на проукраинские источники, журналист пишет, что ВСУ использовали простую стратегию, используя HIMARS. Украинские военные каждые 12 часов меняли дислокацию ракетных установок, чтобы запутать ВС РФ. Однако союзные силы, по словам Бойко, разгадали эту тактику и вывели из строя около 60% HIMARS.

"Сейчас HIMARS мало и они далеко друг от друга", — сообщил украинский источник.

Журналист Bulgarian Military отмечает, что сначала союзные силы не предпринимали активных действий по уничтожению HIMARS. Однако после того, как ВСУ ложно подумали о том, что им удалось запутать ВС РФ, они расслабились и начали размещать несколько HIMARS в одном месте.

"В какой-то момент украинские вооруженные силы начали группировать более одной системы HIMARS в одном месте, а затем по ним нанесли удар российские вооруженные силы.", — пишет Бойко.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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