The National Interest: Киев получил плохие новости из Казахстана

Автор The National Interest Тревор Филсет рассказал, что Киев получил плохие новости из Казахстана.

Правительство Казахстана решило приостановить экспорт иностранного оружия до конца августа 2023 года без объяснения причин. Филсет пишет, что Казахстан неоднократно обвиняли в том, что страна экспортирует оружие и боеприпасы в Украину через Великобританию.

Автор The National Interest отмечает, что не только Казахстан подозревается в передаче оружия Украине через третьи страны. Так, например, Болгария официально отрицает отправку военной техники на Украину. Филсет пишет, что, по неофициальным источникам, София через Варшаву передала Киеву до 4000 тонн техники.

"В Казахстане развита отечественная оружейная промышленность. Страна производит бронетехнику, артиллерию, пулеметы, гранаты и другое вооружение, а также средства защиты и очки ночного видения. Правительство Казахстана не указало, что эти товары экспортируются", — пишет Филсет.

Филсет заявляет, что Казахстан избегает высказываний по поводу специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Нур-Султан имеет крепкие экономические отношения с Москвой и старается поддерживать дружбу с Киевом. Однако встреча Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным имела не самый хороший результат для Киева, подытожил Филсет.