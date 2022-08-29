WT: США идут к краху, остановить процесс нет воли

В американской прессе в последние месяцы стали весьма популярны рассуждения о причинах мировоззренческого кризиса, охвативших страну. Причём некоторые прогнозы относительно будущего США весьма пессимистичны.

Вот, например, обозреватель The Washington Times Дон Федер назвал несколько причин того, почему крах Соединённых Штатов практически неизбежен.

Первая причина — миграция. С начала года в США прибыли более двух миллионов человек, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Вторая причина, на которую обращает внимание обозреватель The Washington Times — возникновение нового вида преступности в США. А именно, массового мародёрства. Злоумышленники толпами врываются в магазина и выносят оттуда всё, что видят.

Отметим, эти преступления даже пытаются оправдывать. А потому назвали его "лутингом", от Loot ("добыча" или "трофеи"). Полиция подобные акты мародёрства игнорирует, поскольку прокуроры часто идут навстречу обвиняемым, сетует автор статьи.

Ещё одна причина, нападки на традиционные американские ценности. А качестве примера в тексте приводится ссылка на статью в студенческой статье Университета Вирджинии, в которой содержалось требование убрать имя Томаса Джефферсона из названия основанной им школы.

Следующая проблема — распространение наркотиков. Здесь публицист обвиняет Китай в экспорте фентанила в США. По его словам, он стал основной причиной смертности американцев от 18 до 45 лет.

Китай автор статьи упоминает ещё в связи с тем, что компании из этой страны могут скупать в США сельскохозяйственные угодья, сообщает РИА "Новости".

Ещё одна причина — спад рождаемости в США. Сейчас на одну американку детородного возраста приходится 1,78 ребенка. Это самый низкий уровень за всю историю наблюдения.

"Илон Маск называет демографический коллапс "величайшей угрозой цивилизации"", — написал автор. Ну уж если сам Илон Маск назвал…

Но наиболее ярким примером упадка Соединённых Штатов автор статьи назвал рост числа бездомных. По его словам, эти люди несут угрозу для простых американцев, поскольку среди них немало преступников. А многие ещё и страдают психиатрическими заболеваниями и наркозависимостью.

Вот такие безрадостные выводы. Хотя, заметим, подобные настроения достаточно распространены среды консервативной части американского общества. А The Washington Times достаточно лояльно относится к бывшему президенту США Дональду Трампу.