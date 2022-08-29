WSJ: манёвры России на нефтяном рынке поставили Запад в тупик

Россия подняла экспорт своей нефти до уровня, который был до начала спецоперации на Украине, сообщили аналитики Джо Уоллес и Анна Хиртенштейн в статье для The Wall Street Journal.

Авторы материала отметили, что российский энергетический сектор продемонстрировал впечатляющую устойчивость, которая поставила Запад в тупик. По их словам, президент РФ Владимир Путин одержал победу в энергетической битве над Западом, который пытался максимально навредить российской экономике беспрецедентными санкциями. Это произошло благодаря спросу азиатских стран на поставки нефти из России.

В этом году РФ зарабатывала на продаже чёрного золота в среднем 20 миллиардов долларов в месяц, тогда как в прошлом году этот доход составлял 14,6 миллиардов долларов. США и их западные союзники ввели энергетические санкции против России ради двух противоположных целей:

нарастить мировые поставки нефти и обрушить её стоимость;

нанести серьёзный урон энергетическому сектору России.

Запад не ожидал, что Россия быстро найдёт покупателей для своей нефти в странах Азии, которые не осудили спецоперацию на Украине и теперь свободно покупают российские энергоресурсы. Даже Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты начали закупать российскую нефть, что стало полной неожиданностью для США.

"Россия ставит Запад в тупик, возвращая свои нефтяные богатства. Москва получает больше доходов, чем когда-либо, с помощью новых покупателей, новых трейдеров и, судя по всему, ненасытного мирового спроса на нефть", — подчеркнули Уоллес и Хиртенштейн.