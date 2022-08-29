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СК: замглаву ВГА Херсонской области Ковалёва обнаружили убитым у себя доме

Мир

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Алексей Ковалёв, в ведении которого был аграрный сектор региона, был обнаружен застреленным у себя в доме. Информация об этом была обнародована пресс-службой СК России.

СК: замглаву ВГА Херсонской области Ковалёва обнаружили убитым у себя доме

"По предварительным данным, в результате полученного огнестрельного ранения скончался заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексей Ковалёв. Нападение было совершено по месту его жительства 28 августа 2022 года", — сказано в заметке Следственного комитета РФ.

Как сообщили представители ведомства, также нападению преступников подверглась девушка, которая жила вместе с убитым. О её состоянии пока ничего не известно.

"Следственный комитет России примет меры к установлению лиц, причастных к вооруженному нападению, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", — пообещали в ведомстве.

Алексей Ковалёв ушёл из жизни в 33 года. В 2019 году, будучи депутатом Верховной Рады, он принадлежал к фракции "Слуга народа". Но после того, как на Украине началась спецоперация, он выразил готовность всячески поддерживать Россию, продолжив трудиться в родном регионе. За его позицию Ковалёва исключили из фракции "Слуга народа" и забрали депутатский мандат.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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