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Солдат ВСУ обратился к Зеленскому и Арестовичу: "Мы скоро кончимся"

Мир

Солдат ВСУ Владимир Регеша обратился к Зеленскому и заявил, что украинские военные скоро закончатся.

Солдат ВСУ обратился к Зеленскому и Арестовичу: "Мы скоро кончимся"

Регеша написал в своих социальных сетях о том, что впервые за долгое время ему удалось посмотреть украинское телевидение. По его словам, он был очень впечатлён победами ВСУ, о которых говорилось в новостях.

"Приятно впечатлён тем, что мы везде побеждаем, ежедневно освобождаем города и сёла, складываем тела врага кубометрами и тысячами отжимаем технику", — пишет Регеша.

Военный ВСУ обратился к Залужному, Арестовичу и Зеленскому, написав, что очень гордится жить в одно время вместе с такими "героями". Он отметил, что только они везде побеждают, а такие "неучи", как военные, везде терпят неудачи.

"Наша арта не так точно стреляет, как ваша, наша авиация отрабатывает в молоко, наши танки не такие стремительные в атаке, наша пехота не так героически умирает, у нас нет удачных контрнаступлений. Такое впечатление, что мы с вами говорим про разные армии", — заявил Регеша.

Он рассказал, что когда просил помощь для Песок, её ему не предоставили. При этом по телевизору гражданам Украины рассказывали о том, что это не большая потеря и ВСУ будут наступать на другом направлении. Регеша задаётся вопросом, а на каком другом направлении у ВСУ были успехи?

Военный уверен, что ВСУ побеждают только в социальных сетях и в новостях. Он призывает мобилизовать всю страну и научить людей обращаться с вооружением, а не "бросать неучей в самое пекло".

"Этот пост не "зрада зрадная”. Я понимаю, что "населению” нужен позитив. Но такой ли ценой? Мы скоро кончимся, потому что, несмотря на "контрнаступления”, ежедневно отходят врагу километры нашей земли, устланные тысячами тел наших воинов", — рассказал военный.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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