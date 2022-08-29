У Евросоюза есть планы по подготовке на своей территории офицеров, снайперов и сапёров для украинской армии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Это решение было принято в ответ на соответствующую просьбу украинских военнослужащих к ЕС.
"После согласования с Вооруженными силами Украины и консультаций с партнерами, в том числе США и Великобританией, одна или несколько из указанных задач могут быть поддержаны этой тренировочной миссией", — сказано в документе.
Уточняется, что возможность тренировки украинских военных в Евросоюзе обсуждалась ещё до того, как Россия начала спецоперацию.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил в ходе пресс-конференции, что тренировочная миссия будет базироваться не в самой Украине, как это планировалось изначально, а на территории одной из европейских стран, граничащих с ней.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.