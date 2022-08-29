Вице-премьер Украины: Киеву мало ПДЧ, его устроит только вступление в НАТО

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев устроит только вступление в НАТО.

По её словам, Украине уже недостаточно плана действий по получению членства (ПДЧ) в НАТО. Если бы ПДЧ предложили Киеву до начала российской спецоперации, то это бы устроило украинскую сторону.

"Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года… То есть только членство", — сообщила Стефанишина в беседе с "Европейской правдой".

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Евросоюз и США уже ведут дискуссии об отходе от противостояния с Россией руками украинцев и переходу к полномасштабным боевым действиям, которые будут означать начало Третьей мировой войны.