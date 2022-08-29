Стремоусов назвал "контрнаступление ВСУ на Херсон" истерией на уровне фейков

По словам главы военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилла Стремоусова, вместо заявленного наступления на Херсон ВСУ просто обстреливают мирный город.

Никакого продвижения со стороны украинских войск в Херсонской области нет, всем понятно, что Запад требует этого от украинского президента Владимира Зеленского, однако не в его силах осуществить это требование, подчеркнул Стремоусов. Единственное, что могут делать ВСУшники — это обстреливать мирное население, а вся история с контрнаступлением — это просто "истерия и фейк", сказал чиновник.

"Обстреляли прилично Херсон, область, анонсировали некое наступление, которое требует от них Запад, но укронацисты осуществляют эти действия нанесением ударов по мирному Херсону и области… Нет никакого продвижения, это истерия на уровне фейков. Запад требует конкретных действий, а Зеленский не в состоянии что-то предпринять, поэтому и обстреливают мирное население. Никаких наступлений нет и не существует. Это все истерия, которая не отвечает действительности", — отметил Стремоусов в разговоре с РИА Новости.

Глава ВГА подчеркнул, что стремление продвинуться в этом регионе со стороны ВСУ бессмысленно и бесполезно, поэтому украинским военным больше ничего не остаётся, как стрелять по мирным гражданам.