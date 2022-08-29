В Европе приступили к экстренной реформе рынка электроэнергии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, как Европа готовится к наступлению энергетического кризиса.

Ляйен отметила, что проблемы энергетического рынка Запада стали очевидны, когда цены на электроэнергию в Евросоюзе взлетели "до космических высот". Прежнее потребление электричества, по её словам, было рассчитано на совершенно другие условия.

"Еврокомиссия работает над планом экстренной структурной реформы нашего рынка электроэнергии в ЕС, нам нужна новая рыночная модель для электричества, которая будет работать и вернёт баланс европейской экономике", — рассказала глава Еврокомиссии на XVII Международном стратегическом форуме.

Ранее издание The Independent сообщало, что каждый четвёртый британец откажется от отопления зимой.