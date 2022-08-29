Reuters: украинская армия начала контрнаступление на Южной фронте

ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.

"Сегодня мы начали наступательные действия на разных направлениях, в том числе в Херсонской области", — сказала пресс-секретарь южного командования Наталья Гуменюк, слова которой приводит украинская общественная телерадиокомпания "Суспольное".

Гуменюк отказалась приводить какие-либо подробности наступательной операции ВСУ, отметив, что "любая военная операция требует тишины".

Ранее генеральный штаб Украинских Вооружённых сил проинформировал о том, что войска РФ, ДНР и ЛНР наступают на всех участках фронта, в частности, в районе Артёмовска, Славянска и Авдеевки. Также у ВС РФ фиксируются успехи на Харьковском и Новопавловском направлениях.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что по всей линии фронта активизировались ВКС РФ. Авторы сослались на российских экспертов, которые после взятия под контроль Благодатного сообщили, что "контрнаступление украинской армии на Херсон" разворачивается в "прямо противоположном направлении".