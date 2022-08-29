Стариков: британским СМИ верить нельзя, они создают "туман войны" вокруг Украины

Издание The Sunday Times сообщило, что скоро Лондон утратит возможность помогать Украине. Российский политик Николай Стариков уверен: заявлению доверять нельзя.

С помощью британской прессы местные спецслужбы отправляют международному сообществу различные сигналы, причём часто они являются взаимоисключающими, пояснил Стариков.

"Смысл подобной деятельности со стороны англичан очень прост — они создают туман войны", — считает публицист.

Таким образом англичане высвобождают себе руки, а так же могут торговаться со всеми участниками процесса: как с киевским режимом, так и с Белым домом.

"В данном случае они хотят поставить в неудобное положение нас, Россию", — добавил он в интервью Телеканалу "360".

По мнению Старикова, Великобритания — это самое политически луковое государства после Карфагена. Но и тот был разрушен, напомнил политик.