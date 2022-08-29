Издание The Sunday Times сообщило, что скоро Лондон утратит возможность помогать Украине. Российский политик Николай Стариков уверен: заявлению доверять нельзя.
С помощью британской прессы местные спецслужбы отправляют международному сообществу различные сигналы, причём часто они являются взаимоисключающими, пояснил Стариков.
"Смысл подобной деятельности со стороны англичан очень прост — они создают туман войны", — считает публицист.
Таким образом англичане высвобождают себе руки, а так же могут торговаться со всеми участниками процесса: как с киевским режимом, так и с Белым домом.
"В данном случае они хотят поставить в неудобное положение нас, Россию", — добавил он в интервью Телеканалу "360".
По мнению Старикова, Великобритания — это самое политически луковое государства после Карфагена. Но и тот был разрушен, напомнил политик.
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.