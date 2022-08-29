Шольц предложил расширить ЕС с помощью Украины, Молдавии и западных Балкан

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Европейского союза. По его мнению, это можно сделать с помощью включения в состав организации Украины, Молдавии и западных Балкан.

Выступая в Карловом университете Праги он отметил, что Грузия также может войти в Евросоюз, однако немного позже, чем остальные страны.

"Выступаю за расширение ЕС и присоединение к союзу западных Балкан, Украины, Молдавии, в перспективе — Грузии", — указал канцлер.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что его страна способна стать не только важной составляющей Евросоюза, но и центром создания механизмов безопасности в Европе. Он подчеркнул: Киев готов на всё ради получения нового статуса.

В конце июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что западные чиновники хотят использовать Украину в качестве инструмента сдерживания РФ, поэтому включили её в список кандидатов на вступление в ЕС.