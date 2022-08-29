Постпред РФ Ульянов: на ЗАЭС едет около 15 сотрудников МАГАТЭ

По информации постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, в составе миссии МАГАТЭ, отправившейся на Запорожскую АЭС, находится примерно полтора десятка сотрудников организации, профилем которых является проблематика гарантий и ядерная безопасность.

"Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоит из примерно полутора десятка сотрудников секретариата агентства, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности", — сказал Ульянов в беседе с РИА Новости.

По словам постпреда РФ, миссия выехала к месту назначения 29 августа утром. Об этом же заявил ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пообещав, что члены миссии прибудут на ЗАЭС уже на этой неделе.

Ульянов отметил, что Гросси намерен оставить на станции несколько членов миссии на постоянной основе.

Дипломат подчеркнул, что в том, что эта миссия состоялась есть большая заслуга России.

"Рассчитываем, что посещение станции миссией МАГАТЭ позволит развеять многочисленные спекуляции о неблагополучном положении дел на Запорожской атомной электростанции", — заключил Ульянов.