Times: Трасс объявит Китай "критической угрозой" для Британии вместо России

Британские журналисты заявили, что руководитель МИД королевства Лиз Трасс считает самой большой для страны "критической угрозой" Китай, а не Россию. Известно, что она получила этот статус в прошлом году.

По данным СМИ, министр намерена радикально поменять внешнеполитический курс государства. Как подчеркнули в Times, при премьерстве Трасс Лондон будет противостоять Пекину. Предположительно, Британия прекратит сотрудничать с КНР в области экономики.

"Министр работает над мобилизацией инвестиций в страны с низким и средним уровнем дохода в качестве противодействия китайской инициативе "Один пояс, один путь", — добавили в издании.

Ранее журналисты предупредили, что Вашингтон критикует Трасс за прямолинейность и максимализм. По мнению американских чиновников, глава ведомства имеет "чёрно-белый взгляд" на события.