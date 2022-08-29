The Sun: в Британии опасаются незаконного попадания оружия с Украины обратно

Власти Великобритании выразили опасение, что переданное Украине оружие может вернуться в страну в виде контрабанды, после чего оно станет достоянием преступных элементов.

"Было бы глупо предполагать, что после раздачи украинским правительством теробороне всех 100 тыс. единиц нашего автоматического оружия каждая из них останется на Украине. Как и в любом конфликте, оружие может просачиваться со стороны, будь то через трофеи или преднамеренные перемещения организованной преступности или других групп", — рассказал один из членов Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании в разговоре с изданием The Sun.

В агентстве добавили, что британские власти уже поняли, чем могут обернуться для них поставки вооружения на Украину, отметив, что ситуация может стать схожей с той, что наблюдалась во время войны в Югославии в 1991–2001 годах, когда оружием завладевали преступные группы.

В июле полицейская служба ЕС уже информировала о фактах попадания оружия с Украины в Европу контрабандным путём.