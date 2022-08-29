Guardian опубликовала список стран-врагов ЕС: "Слуги Путина"

Российский президент Владимир Путин намерен подорвать единство Европы с помощью политиков, симпатизирующих РФ. Об этом совершенно серьёзно рассуждает автор статьи в The Guardian Саймон Тисдолл.

Материал уже не удивляет: Путин якобы пребывает в отчаянии, так как Украина ему не поддаётся, а если и поддаётся, то не так быстро. По мнению эксперта, теперь российская стратегия — подрыв Европы, а помогут "диктатору” в этом пророссийки настроенные политики.

Тисдолл пишет, что Путин хотел бы объявить о победе, заявить, что "угроза” НАТО нейтрализована, но Киев никогда добровольно не примет такие условия. Одной из версий является вероятность масштабной эскалации боевых действий с использованием Белоруссии для открытия второго фронта к северу от Киева.

"Поэтому Путин намерен банально повысить стоимость войны для сторонников Украины и таким образом подорвать сопротивление Киева", — сделал выводы журналист.

Контекстом является растущее беспокойство по поводу энергетического кризиса и резкого повышения стоимости жизни в Европе, в значительной степени вызванного сокращением поставок газа Кремлём. Зимние последствия этой самой холодной из холодных войн могут оказаться парализующими.

Автор переживает, что у Путина "есть много средств, с помощью которых можно подорвать единство и сохранение власти Запада".

Европа усеяна легко используемыми потенциальными горячими точками и геополитическими разломами, унаследованными от советских времён.

У России есть удивительное количество союзников и сторонников, разбросанных по политически раздробленному европейскому ландшафту.

The Guardian сетует, что "зверя с Востока” поддерживает белорусский лидер Александр Лукашенко, которого Москва "просто спасла от "народного гнева”.

Только и это ещё не всё.

Оказывается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан восхищается приверженностью Путина суверенитету, разделяя его якобы "антитолерантные и гомофобные взгляды", сетует Тисдолл и призывает не доверять ему.

Болгария тоже не радует британских журналистов: все разговоры о восстановлении отношений с Москвой подогревают опасения, что Путин получает рычаги влияния для раскола ЕС.

Провинилась и Италия, где Россию и Путина поддерживают лидеры двух партий, которые, как ожидается, присоединятся к правящей коалиции после выборов в следующем месяце.

Автор собрал в своём материале все клише и сплетни ЕС насчёт "марионеток Путина”, не забыв также и дезориентированных руководителей Грузии и Молдавии…

"Европейские партии с консервативными социальными ценностями понимают Россию и сочувствуют Путину, а такая позиция враждебна ЕС", — резюмирует Тисдолл.

Заканчивается материал намёком на две равноценные беды — атомную катастрофу и "союз Си и Путина"…