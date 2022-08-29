DE: самолёты ВВС Британии переедут в гражданские аэропорты из-за отношений с РФ

Боевые самолёты, принадлежащие Военно-воздушным силам Британии, будут передислоцированы в гражданские аэропорты на фоне напряжённых отношений с РФ, пишет Daily Express.

По информации издания, Великобритания проведёт такую переброску техники впервые со времён Второй мировой войны. В статье сказано, что эксперты больше года разрабатывали концепцию Agile Combat Employment (ACE), в которой содержится информация о том, как размещать и использовать самолёты в горячих точках.

"В связи с эскалацией диалога Москвы и Североатлантического альянса Лондон решил распространить ACE на территории Британии", — подчёркивается в материале.

Кроме того, автор пояснил, что истребители Eurofighter Typhoon ВВС Британии планируется поставить на защиту северного сектора страны, а военные самолёты RAF Coningsby — на защиту южной части Великобритании.

Он также подчеркнул: концепция ACE позволит государству быстро реагировать на возможные атаки.