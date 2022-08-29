The Nation: США помогают другим народам убивать друг друга

США требуют соблюдать нормы, который сами же и установили. Об этом заявил американский аналитик Дэвид Бромвич. Он отметил, что уверенность Вашингтона находится на грани "бредовой иллюзии".

Во время своего выступления перед уходом в отставку Борис Джонсон посоветовал своему преемнику "держаться как можно ближе к американцам". Этой позиции Великобритания придерживалась в Афганистане, Ливии, Ираке. Сейчас страны коллективного Запада во главе с США акцентировали своё внимание на Украине, отметил Бромвич.

"Насколько близко к границам России расположена Украина? Насколько близко к Китаю находится Тайвань? И насколько далеки Соединённые Штаты от этих стран? Любой десятилетка задаст вопрос: "А что вы там вообще делаете?" После того как мы вооружили самих себя, мы продаём оружие, помогая другим народам убивать друг друга", — пишет аналитик в издании The Nation.