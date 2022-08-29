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Балицкий: Киев может устроить на ЗАЭС второй Чернобыль или новую Фукусиму

Мир

Если киевский режим продолжит обстрелы Запорожской АЭС, это может вызвать аварию, последствия которой будут сравнимы с Чернобылем или Фукусимой.

Балицкий: Киев может устроить на ЗАЭС второй Чернобыль или новую Фукусиму

Военно-гражданская администрация Запорожья объявила, что уже готов план эвакуации мирного населения региона на случай катастрофы на атомной станции.

"В случае выбросов радиации последствия будут катастрофическими не только для Запорожской области. Это будет ситуация, равнозначная тем, что были на Чернобыльской АЭС и в Фукусиме", — заявил глава ВГА Евгений Балицкий изданию РИА Новости.

Если резервные дизель-генераторы и мобильные насосы будут повреждены, это приведёт к перегреву активной зоны, разрушению реакторной установки и выбросу радиоактивных веществ в атмосферу, рассказал он со ссылкой на заключение экспертов.

Евросоюз ждёт настоящая катастрофа, предупредил Балицкий, радиоактивное облако с крупнейшей в Европе АЭС может распространиться на сотни километров.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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