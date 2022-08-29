Yeni Şafak: Турция обратится в НАТО из-за использования Грецией ПВО против F-16

Власти Турции планируют обратиться к руководству Североатлантического альянса из-за того, что Греция якобы применила комплекс противовоздушной обороны (ПВО) С-300 против турецких истребителей, пишет Yeni Şafak.

В службе безопасности страны отметили, что инцидент, связанный с преследованием самолётов F-16, будет обсуждаться с американскими политиками и членами НАТО.

"Греция преследует истребители государства, входящего в НАТО. Посмотрим, что скажет альянс", — подчеркнул источник издания.