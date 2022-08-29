Боррель: ЕС не сможет договориться об отмене шенгенских виз для всех россиян

Страны, входящие в состав Европейского союза, не смогут сформировать единогласную позицию по вопросам, связанным с отменой выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Об этом сообщил руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он подчеркнул: Евросоюз не должен прекращать отношения со всеми жителями России.

"Я не считаю, что это предложение будет иметь единодушие", — цитирует Борреля Reuters.