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Боррель: ЕС не сможет договориться об отмене шенгенских виз для всех россиян

Мир

Страны, входящие в состав Европейского союза, не смогут сформировать единогласную позицию по вопросам, связанным с отменой выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Об этом сообщил руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он подчеркнул: Евросоюз не должен прекращать отношения со всеми жителями России.

"Я не считаю, что это предложение будет иметь единодушие", — цитирует Борреля Reuters.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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