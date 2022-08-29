Страны, входящие в состав Европейского союза, не смогут сформировать единогласную позицию по вопросам, связанным с отменой выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Об этом сообщил руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Он подчеркнул: Евросоюз не должен прекращать отношения со всеми жителями России.
"Я не считаю, что это предложение будет иметь единодушие", — цитирует Борреля Reuters.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.