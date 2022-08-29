Власти Британии сократили расходы на детские благотворительные организации ради помощи украинским беженцам, сообщает The Independent.
По информации издания, в ближайшее время миллиарды фунтов будут перенаправлены на поддержку украинцев. В материале сказано, что 4 миллиарда фунтов стерлингов уже изъяли из бюджетов фондов, помогающим детям. Жители Британии выступают против такой политики.
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