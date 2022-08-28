NetEase: Россия послала НАТО две плохие новости о "монстрах из стратосферы"

Ранее Финляндия и Швеция объявили о намерении отказаться от нейтрального статуса и вступить в НАТО. После их принятия в военно-политический блок общая граница России с НАТО увеличится в два раза. Об этом заявили китайские аналитики.

По их мнению, действия Североатлантического альянса являются провокационными и несут прямую угрозу для России, поскольку на территории ранее нейтральных стран появятся военные базы НАТО.

В ответ на это Россия направила в Калининградскую область три истребителя МиГ-31К, которые способны нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Китайские аналитики называют их "монстрами из стратосферы". Спустя некоторое время Финляндия заявила, что российские самолёты были замечены слишком близко к населённому пункту Порвоо. Появление "монстров из стратосферы" вызвало значительный резонанс в североевропейском государстве, считают в Китае.

"Самолёт может поражать цели на земле и на море — это настоящий разносторонний боец. В сочетании с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал” российский МиГ-31 является особо опасным для НАТО оружием. Россия предприняла два серьёзных шага подряд, не дав НАТО времени на передышку. Сначала она отправила свои самолёты с новыми ракетами в самый центр Европы, а затем протестировала крепость нервов потенциального новичка альянса", — заявили аналитики в издании NetEase.