CNN: сточные воды на пляжах превратят Англию в самую грязную страну в Европе

Многие пляжи Европы не могут принимать туристов из-за загрязнения сточными водами. Великобритания буквально превратилась в "остров отходов" после пандемии коронавируса.

За туристический сезон на территории Англии зарегистрировано 654 факта сброса сточных вод. Первое место по количеству таких инцидентов занимает один из самых популярных пляжей Британии — Лонгрок, передаёт CNN.

Эксперты не исключают, что сброс сточных вод может превратить Соединённое Королевство в "грязнулю Европы". По мнению эксперта в туристической области Малкольма Белла, такая тенденция вредит стране, поскольку лояльность туристов ухудшается.

"Последнее время мы наблюдаем загрязнения в больших масштабах — такого раньше не было. Раньше мы не знали, как часто неочищенные сточные воды попадали в море", — заявила Рейчел Вьятт из Общества охраны морской среды.