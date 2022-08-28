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CNN: сточные воды на пляжах превратят Англию в самую грязную страну в Европе

Мир

Многие пляжи Европы не могут принимать туристов из-за загрязнения сточными водами. Великобритания буквально превратилась в "остров отходов" после пандемии коронавируса.

CNN: сточные воды на пляжах превратят Англию в самую грязную страну в Европе

За туристический сезон на территории Англии зарегистрировано 654 факта сброса сточных вод. Первое место по количеству таких инцидентов занимает один из самых популярных пляжей Британии — Лонгрок, передаёт CNN.

Эксперты не исключают, что сброс сточных вод может превратить Соединённое Королевство в "грязнулю Европы". По мнению эксперта в туристической области Малкольма Белла, такая тенденция вредит стране, поскольку лояльность туристов ухудшается.

"Последнее время мы наблюдаем загрязнения в больших масштабах — такого раньше не было. Раньше мы не знали, как часто неочищенные сточные воды попадали в море", — заявила Рейчел Вьятт из Общества охраны морской среды.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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