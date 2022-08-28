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МИД РФ: американская пресса в упор не замечает официальной позиции РФ по ЗАЭС

Мир

Представители МИД РФ выразили возмущение материалом, опубликованном в New York Times касательно Запорожской атомной электростанции.

МИД РФ: американская пресса в упор не замечает официальной позиции РФ по ЗАЭС

Американские журналисты в своей статье живописали "ужасы", которые происходят на ЗАЭС от "обстрелов российской техники", "удары, наносимые в непосредственной близости от ЛЭП и реакторов, и сотрудников объекта, вынужденных работать "под прицелом ВС РФ".

В МИД РФ назвали эти истории выдумками и подчеркнули, что на первом плане для России находится ядерная безопасность, и именно вокруг неё строится официальная позиция РФ, которая уже не первый месяц пытается добиться посещения ЗАЭС миссией МАГАТЭ.

"Американские журналисты в упор не замечают официальной позиции России, которая с июня добивается организации международной инспекции МАГАТЭ на ядерный объект. Призываем западные страны прекратить потакать геополитическим амбициям и капризам режима Зеленского, а на передний план поставить интересы ядерной безопасности", — такое заявление сделали в МИД России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС киевским режимом ядерным терроризмом. По её словам, происходящее сегодня на ЗАЭС — яркий пример того, что терроризмом не обязательно может заниматься страна-обладатель ядерного оружия.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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