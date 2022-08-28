Норин: огромный запас живой силы ВСУ — проблема для продвижения ВС РФ

Военный историк Евгений Норин рассказал о трудностях, которые испытывают сейчас российские военные на Украине.

По мнению эксперта, в самого начала спецоперации ВС РФ не уничтожали просто так живую силу ВСУ, и напрасно, ведь Украина тем самым сохранила значительные человеческие ресурсы для продолжения вооружённого противостояния.

И теперь украинская армия сильная не качеством, а количеством своих бойцов. И это количество очень мешает российским военным продвигаться вперёд по украинской территории.

Эксперт уверен, что даже при таком раскладе российская армия не будет переходить в активное наступление на Украине, чтобы сберечь жизни своих военных. По мнению историка, сейчас в ходе спецоперации складывается ситуация, аналогичная той, что была когда-то в годы Великой Отечественной войны.

"С такой же проблемой столкнулись Красная армия в годы Великой Отечественной войны. Там, действительно было много пехоты, но ее атаки были слабыми. Мы за каждую деревню бились месяцами и двигались очень медленно. Сейчас нам приходится выполнять задачи с недостаточным количеством пехоты", — сказал Норин в беседе с "Украиной.ру".

Однако теперь в ходе работы над ошибками ВС РФ больше не берегут живую силу ВСУ, уничтожая её по возможности наряду с военной техникой и вооружением.