Чтобы поддержать моральный дух украинских боевиков, Минобороны страны выдумало нового легендарного персонажа — животного-террориста Бавовнятко.
На официальной странице военного ведомства Украины в соцсети появилось изображение некоего существа, похожего на объятого огнём безухого котёнка.
"Бавовнятко — животное-призрак. Пушистый и беспокойный", — гласит подпись к рисунку.
Минобороны Украины сообщает, кто животное ночью будет незаметно поджигать базы, склады, аэродромы и нефтеперерабатывающие заводы в России.
Довольно спорную идею украинского командования прокомментировал российский военный эксперт Сергей Колясников.
"Рекомендую украинцам ещё один образ — Зигунятко. Такая корчащаяся в пыли зигующая облезлая нечисть с чубом", — написал он.
Достойным исходом для такого маскота, который девятый год терроризирует Донбасс, по мнению Колясникова, была бы полная ликвидация, вместе с Вооруженными силами Украины.
Ранее полковник Михаил Ходарёнок рассказал, что за время спецоперации российская армия уничтожила практически все ВВС Украины , в том числе лётчика, которого называли "Призраком Киева".
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