Вместо "Призрака Киева" в МО Украины придумали животного-террориста Бавовнятко

Чтобы поддержать моральный дух украинских боевиков, Минобороны страны выдумало нового легендарного персонажа — животного-террориста Бавовнятко.

На официальной странице военного ведомства Украины в соцсети появилось изображение некоего существа, похожего на объятого огнём безухого котёнка.

"Бавовнятко — животное-призрак. Пушистый и беспокойный", — гласит подпись к рисунку.

Минобороны Украины сообщает, кто животное ночью будет незаметно поджигать базы, склады, аэродромы и нефтеперерабатывающие заводы в России.

Довольно спорную идею украинского командования прокомментировал российский военный эксперт Сергей Колясников.

"Рекомендую украинцам ещё один образ — Зигунятко. Такая корчащаяся в пыли зигующая облезлая нечисть с чубом", — написал он.

Достойным исходом для такого маскота, который девятый год терроризирует Донбасс, по мнению Колясникова, была бы полная ликвидация, вместе с Вооруженными силами Украины.

Ранее полковник Михаил Ходарёнок рассказал, что за время спецоперации российская армия уничтожила практически все ВВС Украины , в том числе лётчика, которого называли "Призраком Киева".