На фоне отказа Словакией от истребителей МиГ-29, патрулированием воздушного пространства страны займётся Польша и Чехия, сообщили польские СМИ.
Согласно информации, Словакия выводит из своего арсенала истребители в конце августа, 11 машин предполагается передать Украине.
"Глава министерства национальной обороны Польши, вице-премьер Мариуш Блащак вместе с министрами обороны Чехии и Словакии подписали декларацию о защите словацкого неба польскими и чешскими военно-воздушными силами. Миссия начнётся 1 сентября и продлится полтора года", — передаёт Польское радио.
Польская сторона отправит на патруль два истребителя F-16, сколько выделят для этих целей власти Чехии, не уточняется.
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