Самолёты Польши и Чехии будут патрулировать небо над Словакией

На фоне отказа Словакией от истребителей МиГ-29, патрулированием воздушного пространства страны займётся Польша и Чехия, сообщили польские СМИ.

Согласно информации, Словакия выводит из своего арсенала истребители в конце августа, 11 машин предполагается передать Украине.

"Глава министерства национальной обороны Польши, вице-премьер Мариуш Блащак вместе с министрами обороны Чехии и Словакии подписали декларацию о защите словацкого неба польскими и чешскими военно-воздушными силами. Миссия начнётся 1 сентября и продлится полтора года", — передаёт Польское радио.

Польская сторона отправит на патруль два истребителя F-16, сколько выделят для этих целей власти Чехии, не уточняется.