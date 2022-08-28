Сербия и Косово договорились о передвижении через границу

Евросоюз получил гарантии от властей Косово по въездным документам для граждан Сербии, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"В рамках диалога при содействии ЕС Сербия согласилась отменить документы на въезд и выезд для держателей косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности", — сообщил глава Евросоюза.

Ранее власти Косово заявили, что конфликт с сербами может решиться уже этой осенью, намекнув, что если вопрос не будет урегулирован, то последствия будут для обеих сторон и назвал возможные договорённости "решающей сделкой".