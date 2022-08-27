В столице Украины появился мурал, посвящённый "Призраку Киева"

В столице Украины открыли мурал, посвящённый "Призраку Киева". Об этом сообщают украинские источники.

В начале вооружённого противостояния России и Украины ходили слухи о лётчике, который якобы сбил десятки российских самолётов в первые недели боевых действий.

Однако в конце апреля командование Воздушных сил Украины вынуждено было признать, что персонаж является полностью вымышленным, это всего лишь собирательный образ.

Теперь же к теме, похоже, решили вернуться, и "Призрак" воплотился в форме мурала на одной из стен в Киеве.

Вот как отреагировал на появление этого "произведения искусства" российский писатель Захар Прилепин.

"Призрака не было, а мурал есть. Нет, это всё-таки поразительно... Киев 8 лет воюет, а муралы у них только нафантазированным персонажам? Вот как так?" — спросил он в своём Telegram-канале.