Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Вашингтон с помощью шантажа пытается разорвать экономические отношения Китая и Японии.
Захарова отреагировала на заявление главы дипмиссии США в Японии Ричарда Эмануэля.
"Эмануэль не скрывает, как добивается "серьезного изменения в мышлении" у японских бизнес-лидеров… Американец с гордостью заявляет, что японцы уже "готовы платить больше, чтобы избежать санкций и нестабильности", — высказалась российский дипломат, которая назвала такие действия "банальным шантажом".
Представитель МИД РФ отмечает, что тактика США заключается в том, чтобы создавать очаги напряженности по всему миру с целью выставить себя гарантом и островом стабильности.
Ранее Мария Захарова прокомментировала призыв представителя Госдепа США забыть, что республика Косово — это Сербия.
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