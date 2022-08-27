МИД РФ: США шантажируют Японию с целью ослабить её связи с Китаем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Вашингтон с помощью шантажа пытается разорвать экономические отношения Китая и Японии.

Захарова отреагировала на заявление главы дипмиссии США в Японии Ричарда Эмануэля.

"Эмануэль не скрывает, как добивается "серьезного изменения в мышлении" у японских бизнес-лидеров… Американец с гордостью заявляет, что японцы уже "готовы платить больше, чтобы избежать санкций и нестабильности", — высказалась российский дипломат, которая назвала такие действия "банальным шантажом".

Представитель МИД РФ отмечает, что тактика США заключается в том, чтобы создавать очаги напряженности по всему миру с целью выставить себя гарантом и островом стабильности.

Ранее Мария Захарова прокомментировала призыв представителя Госдепа США забыть, что республика Косово — это Сербия.