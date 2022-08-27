Политолог Марков: армяне готовятся отдать Карабах Азербайджану

Азербайджан смог взять под свой контроль газопровод и линии электропередач, идущие из Армении в Карабах. Скоро армяне покинут регион, считает политолог Марков.

Ереван передал Баку город Лачин и отныне азербайджанские войска будут охранять знаменитый лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах, напомнил Сергей Марков. Взамен армяне получили специальную новую дорогу через горы.

"При этом важно, что Азербайджан теперь будет контролировать линии газа и электричества из Армении в Карабах", — уточнил политолог.

По его словам, текущее развитие событий означает, что армяне готовятся полностью покинуть Нагорно-Карабахскую Республику.

Ранние политический эксперт Евгений Сатановский назвал очередное обострение в регионе делом рук американских чиновников.