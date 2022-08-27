Немецкий телеканал показал кадры из лагеря украинских беженцев в Нидерландах

Беженцы с Украины создали коллапс в Нидерландах. Кадры, снятые в одном из лагерей, показал немецкий телеканал.

Журналисты отмечают, что последние ночи более 700 человек вынуждены были провести на полиэтилене или просто на земле перед забором центра приёма беженцев в нидерландском городе Тер-Апель.

На месте временной стоянки повсюду разбросан мусор, при этом на сотни человек имеется всего несколько плохо пахнущих кабинок туалета, душа нет вообще, а многим беженцам требуется медицинская помощь, рассказали журналисты.

Ранее жительница Британии назвала своё решение предоставить жильё двум беженкам с Украины "катастрофой" и заявила, что больше в этом участвовать никогда не будет.