На месте взрыва газопровода в Мексике работают спасатели. Людей эвакуируют из эпицентра взрыва.
В мексиканском штате Пуэбла произошёл взрыв на газопроводе компании Pemex. Население экстренно размещают во временных убежищах.
Спасатели призывают граждан держаться подальше от места происшествия.
Место утечки газа оцеплено в радиусе 500 метров, о жертвах аварии пока не сообщается. Местные СМИ пишут, что работники нефтегазовой компании пытались починить трубу на месте нелегальной врезки. Трубопровод был повреждён экскаватором. Рабочие смогли спастись бегством и криком призвали местных жителей эвакуироваться.
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