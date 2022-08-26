В Мексике произошла масштабная авария из-за взрыва газопровода

На месте взрыва газопровода в Мексике работают спасатели. Людей эвакуируют из эпицентра взрыва.

В мексиканском штате Пуэбла произошёл взрыв на газопроводе компании Pemex. Население экстренно размещают во временных убежищах.

Спасатели призывают граждан держаться подальше от места происшествия.

Место утечки газа оцеплено в радиусе 500 метров, о жертвах аварии пока не сообщается. Местные СМИ пишут, что работники нефтегазовой компании пытались починить трубу на месте нелегальной врезки. Трубопровод был повреждён экскаватором. Рабочие смогли спастись бегством и криком призвали местных жителей эвакуироваться.