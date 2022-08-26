Группировка ВС РФ "Отважные" обнаружили место обитания террориста из "Азова"* в ЛНР.
Специальная военная операция (СВО) РФ по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Сообщается, что в одной их квартир в Лисичанске бойцы группировки "Отважные" обнаружили нацистские награды, книги и флаг запрещённого в РФ подразделения ВСУ.
Корреспонденты "Русской Весны" сообщают, что в квартире проживал Игорь Борисович Машинцев. По некоторым данным, он примкнул к "Правому сектору"** в 2013 году. Сейчас Машиницев состоит в нацистском полку "Азов"*.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
**- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
**- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.