"Отважные" обнаружили место обитания террориста из "Азова"* в Лисичанске

Группировка ВС РФ "Отважные" обнаружили место обитания террориста из "Азова"* в ЛНР.

Специальная военная операция (СВО) РФ по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Сообщается, что в одной их квартир в Лисичанске бойцы группировки "Отважные" обнаружили нацистские награды, книги и флаг запрещённого в РФ подразделения ВСУ.

Корреспонденты "Русской Весны" сообщают, что в квартире проживал Игорь Борисович Машинцев. По некоторым данным, он примкнул к "Правому сектору"** в 2013 году. Сейчас Машиницев состоит в нацистском полку "Азов"*.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

**- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

**- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ