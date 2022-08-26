Sohu: британцам стыдно за свой фрегат, который врезался в подлодку РФ

Аналитики китайского издания Sohu заявили, что британцам стыдно за свой фрегат, который врезался в подлодку РФ два года назад.

Китайские обозреватели уверены, что британцы молчали о позоре своего корабля Northumberland из-за того, что им было неловко. Происшествие произошло в 2020 году в Атлантике. Британский противолодочный фрегат типа 23 (Duke) готовился к запуску буксируемого гидролокатора Array. После запуска трос локатора задел корпус российской подлодки. Ирония заключалась в том, что британский фрегат предназначался как раз для поиска подводных лодок, а гидролокатора Array даже не заметил цель.

Британия всегда гордилась своей противолодочной обороной. Однако, по мнению китайских экспертов, происшествие двухлетней давности поставило профессионализм британцев под сомнение.

"Если бы фрегат не подошёл слишком близко и локатор не задел субмарину, то британский флот, возможно, никогда бы и не узнал, что она у него под носом. Это действительно позорная для Великобритании ситуация", — заявили авторы Sohu.

Аналитики Sohu предположили, что об этом происшествии молчали два года, потому что Британия собиралась в это время выходить из Евросоюза. Также это могло быть связано с тем, что Соединённому Королевству просто было стыдно за свой военно-морской флот.