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Der Spiegel: тайные западные "агенты Путина" вызывают у немцев страх

Мир

Авторы Der Spiegel заявляют, что тайные западные "агенты Путина" вызывают у немцев страх.

Der Spiegel: тайные западные "агенты Путина" вызывают у немцев страх

По мнению немецких обозревателей, есть некие "агенты Путина" которые проникают в Сеть, занимаются шпионажем, саботажем и помимо этого, даже совершают убийства. Никаких весомых доказательств этому журналисты Der Spiegel не прилагают.

По мнению авторов, есть некая "теневая война" которая ведётся против Запада. Они обвиняют в этом ФСБ, Службу внешней разведки и ГРУ, главная цель которых — это власть, влияние, сырье и деньги. Обозреватели Der Spiegel подчёркивают, что эта "теневая война" длится намного дольше, чем украинский конфликт.

Кроме стандартных обвинений в манипуляции выборами в западных странах, Владимира Путина журналисты обвинили в контроле Telegram-каналов. По их мнению, именно Путин стоит за разжиганием протестов в Европе.

"Цель: уничтожать, разделять, разлагать. Путин, когда-то сам офицер спецслужбы КГБ, сделал своих агентов более могущественными, чем любой другой правитель в мире", — пишет Spiegel.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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