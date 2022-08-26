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Ищенко: военный переворот на Украине маловероятен

Мир

По словам политолога Ростислава Ищенко, когда страна проигрывает в военном противостоянии, никогда нельзя исключать в ней возможности военного переворота.

Ищенко: военный переворот на Украине маловероятен

Таким образом эксперт оценил высказывание председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. При этом Ищенко заметил, что пока украинский лидер Владимир Зеленский "устраивает" США, риск военного переворота в Незалежной не слишком высок. В противном же случае это дело буквально нескольких часов, уверен политолог.

"Если он перестанет их устраивать, то военный переворот может произойти в считанные дни или даже часы. Легитимизировать какую-то новую власть на Украине после переворота будет достаточно сложно в условиях боевых действий. Поэтому я думаю, что именно сейчас военный переворот — это маловероятный сценарий", — выразил точку зрения Ищенко в беседе с "Московским комсомольцем".

Политолог напомнил, что государственный переворот — это не обязательно дело рук военных. Это мероприятие вполне может стать результатом усилий спецслужб или гражданских лиц, указал он. Но даже если переворот и произойдёт, он не будет носить пророссийский характер, уверен Ищенко.

"Там нет пророссийских политических сил. Их представителей или убили, или они оттуда уехали", — добавил политолог.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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