Baijiahao: РФ одержала крупную победу над санкциями, и США изменили свою цель

Аналитики из китайского издания Baijiahao сообщают, что РФ одержала крупную победу над санкциями, и США изменили свою цель.

Эксперты из КНР пишут, что украинский конфликт в очередной раз показал истинное лицо Запада. США и ЕС пытались подорвать российскую экономику с помощью санкций, но в итоге лишь продемонстрировали свою несостоятельность. Информационные нападки уже не радуют граждан, потому что антироссийские санкции сильно ударили по их карманам. Запад видит, что экономическое развитие РФ не пострадало, в отличие от их собственного.

Аналитики Baijiahao заявляют, что успех РФ сильно подорвал доверие граждан Европы и США к своим властям. В связи с этим США и Евросоюз решили изменить свой курс, чтобы переключить внимание от собственных промахов. И новой целью Запада стал Китай.

Сначала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси поехала на Тайвань. Этот визит, по мнению китайских экспертов, был попыткой обострить ситуацию в регионе. Затем канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что компании его страны не могут слишком полагаться на Китай. Берлин также сообщил о своём намерение отправить истребители в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы провести военные учения.

Эксперты полагают, что таким образом ФРГ хочет показать своё присутствие поблизости от Китая. Эксперты убеждены, что Германия действует в рамках потворства Соединенным Штатам. НАТО и США думают, что действия в Индо-Тихоокеанский регион помогут им сохранить лицо после провала антироссийских санкций.

"Если вы хотите сдержать Китай, вам нужно четко обдумать последствия", — заявил аналитик Baijiahao.

Авторы китайского издания заявляют, что если Западу не удалось сломать Россию, то одолеть экономически мощный Китай у них уж точно не получится. Они уверены, что скоро западная гегемония станет лишь частью истории.