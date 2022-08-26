Политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов прокомментировал принятую США доктрину снижения потерь среди гражданских лиц во время крупномасштабных конфликтов.
По его словам, у США есть план действий на случай любого кризисного сценария, даже если речь идёт о локальной катастрофе, глобальном ядерном конфликте или зомби-апокалипсисе.
"В Соединенных Штатах существует достаточно много разнообразных протоколов, по поводу того, кто, когда и как должен действовать в случае глобальных конфликтов и катастроф. Вплоть до вторжения зомби — я не шучу!", — заявил Корнилов в беседе с ФАН.
Политолог отметил, что подобные планы разрабатывает американский Центр по контролю и профилактике заболеваний. По мнению Корнилова, в России тоже должна быть структура, занимающаяся составлением таких доктрин и инструктажей для граждан.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.