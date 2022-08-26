Политолог Корнилов: у США есть план действий на случай восстания зомби

Политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов прокомментировал принятую США доктрину снижения потерь среди гражданских лиц во время крупномасштабных конфликтов.

По его словам, у США есть план действий на случай любого кризисного сценария, даже если речь идёт о локальной катастрофе, глобальном ядерном конфликте или зомби-апокалипсисе.

"В Соединенных Штатах существует достаточно много разнообразных протоколов, по поводу того, кто, когда и как должен действовать в случае глобальных конфликтов и катастроф. Вплоть до вторжения зомби — я не шучу!", — заявил Корнилов в беседе с ФАН.

Политолог отметил, что подобные планы разрабатывает американский Центр по контролю и профилактике заболеваний. По мнению Корнилова, в России тоже должна быть структура, занимающаяся составлением таких доктрин и инструктажей для граждан.