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Политолог Карнаухов: в США произошла утечка данных по поводу помощи Киеву

Мир

Ранее в интернете появилась информация, что власти США решили дать кодовое название для своей украинской кампании. Однако после этого Белый дом попытался официально опровергнуть эти данные, и это лишний раз доказывает, что нежелательная для Вашингтона информация была просто слита в Сеть. Такую точку зрения озвучил политолог Сергей Карнаухов.

Политолог Карнаухов: в США произошла утечка данных по поводу помощи Киеву

"Такие шаги американцы предпринимали в Ираке, где проводилась операция с кодовым названием "Иракская свобода". А также в Афганистане, где миссия получила название "Несокрушимая свобода". Они должны были показать всему миру приверженность Вашингтона идеалам "демократии и свободы"", — рассказал Карнаухов в беседе с "Царьградом".

Утечка этой информации была нежелательной для Вашингтона, и теперь их официальные лица "забегали", пытаясь найти виновных в сливе ценных данных.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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