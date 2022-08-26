В Латвии рабочие не хотят демонтировать советские монументы

На востоке Латвии рабочие отказались демонтировать советские памятники, сообщил председатель Балвской краевой думы Сергей Максимов.

Латвийские власти остановили действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам и решили снести все подобные монументы. Один из них — памятник партизанам Красной армии в Балвском крае. Максимов рассказал, что демонтаж обойдётся в 15 тысяч евро, при этом рабочие из других регионов запрашивают более высокую сумму, а местные не хотят заниматься этим.

"Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Россия, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории", — цитирует Максимова портал LSM .

В четверг, 25 августа в столице Латвии был снесён памятник Освободителям Риги. По словам депутат Госудмы Анатолия Вассермана, такие памятники невыгодны европейским фашистам и их англосаксонским покровителям.