Цеков: основная проблема Украины — это ненависть ко всему русскому

По словам сенатора Сергея Цекова, самая серьёзная проблема Украины — это русофобия.

Парламентарий уверен, что именно из-за ненависти ко всему русскому Незалежная сейчас находится в столь удручающем состоянии. Он напомнил, что когда-то Украина была самой процветающей республикой в Советском Союзе, а сегодня она — "самое отсталое государство Европы".

"Украина в первые дни своей независимости встала на путь русофобии, на вытеснение русского языка и русской культуры, на выстраивание абсолютно враждебных отношений с Россией", — сказал Цеков в беседе с "Известиями".

Сенатор напомнил, что Киев забывает главное — после окончания спецоперации границы Украины больше не будут такими, как раньше. А потому заявления украинских политиков о значимости Незалежной не соответствуют реальной картине происходящего. Таким образом сенатор прокомментировал слова главы офиса украинского президента Андрея Ермака, который назвал Украину будущим ядром безопасности Евросоюза.