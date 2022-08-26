AP: американцы платят за санкции против российской древесины

Американское издание Associated Press сообщает, что американцы платят за санкции против российской древесины.

Антироссийские санкции в сфере древесной промышленности ударили по карману граждан США. Россия является одним из главных экспортёров древесины и имеет завод по производству фанеры из балтийской берёзы.

Авторы AP пообщались с лесоторговцем из Невады Рональдом Либератори, которого привели в ярость новые тарифы на экспорт российской древесины. По его словам, он продаёт берёзу из РФ крупным производителям мебели и строительным компаниям. Основная проблема состоит в том, что РФ — единственная страна в мире, которая производит балтийскую берёзу, и альтернативного источника у американцев нет.

Либератори рассказал, что сейчас он находится в сложном финансовом положении. Мало того, что он платит тариф за покупку древесины из РФ, так он ещё и разместил облигации на 800 000 долларов, чтобы гарантировать, что он заплатит налог.

"Кто за это платит? Кто? Вы и любой другой человек в США. Мы чертовски расстроены тем, что сделал Байден", — возмущен Либератори.

Лесоторговец считает, что администрации Байдена следовало бы сначала подумать, кто больше пострадает от тарифов на древесину. По мнению Либератори, очевидно, что за антироссийские санкции платят простые американцы.