Турецкая компания отказалась продавать РФ беспилотники Bayraktar

Глава турецкой компании и родственник Эрдогана Халук Байрактар заявил, что ни за какие деньги не продаст России беспилотники Bayraktar, так как его симпатии — на стороне Украины.

Гендиректор компании Baykar Makina, родной брат которого является зятем Реджеп Эрдогана, осудил спецоперацию на Украине.

Он заверил, что о торговле с Россией беспилотниками не может быть и речи, сколько бы денег Москва ни предлагала.

Ранее ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований, доктор исторических наук, Борис Долгов объяснил, что политика Турции влияет на спецоперацию и укрепляет потенциал ВСУ.