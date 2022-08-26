Глава турецкой компании и родственник Эрдогана Халук Байрактар заявил, что ни за какие деньги не продаст России беспилотники Bayraktar, так как его симпатии — на стороне Украины.
Гендиректор компании Baykar Makina, родной брат которого является зятем Реджеп Эрдогана, осудил спецоперацию на Украине.
Он заверил, что о торговле с Россией беспилотниками не может быть и речи, сколько бы денег Москва ни предлагала.
Ранее ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований, доктор исторических наук, Борис Долгов объяснил, что политика Турции влияет на спецоперацию и укрепляет потенциал ВСУ.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.